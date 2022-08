Vaiolo scimmie: salgono a 760 i casi in Italia

Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute) – In aumento i casi di vaiolo delle scimmie confermati in Italia che si attestano a 760, ovvero 20 casi in più rispetto alla rilevazione precedente del 26 agosto. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome.

Sono 205 i contagi collegati a viaggi all'estero, età media è di 37 anni e sono 749 i maschi contagiati, 11 le donne. La Regione con il maggior numero di casi, 322, è la Lombardia, segue il Lazio con 138, l'Emilia Romagna con 75, Il Veneto con 53 e la Toscana con 38.