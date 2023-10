Vajont: Mattarella rende omaggio a cimitero monumentale Fortogna**

Longarone (Bl), 9 ott. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto al cimitero monumentale di Fortogna, primo appuntamento della commemorazione del 60/mo anniversario del disastro del Vajont. Ad accoglierlo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia; il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, presente il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Il Capo dello Stato, dopo aver ascoltato la 'Parata degli eroi' eseguita dalla Fanfata dei congedati della Brigata Alpini Cadore, ha deposto una corona in memoria delle vittime della tragedia, quindi ha reso omaggio ai cippi marmorei che le ricordano. 487 bambini, lo stesso numero di quelli con meno di 15 anni che perirono quella notte di 60 anni fa, hanno eseguito un canto per ricordarli, tenendo in alto i fogli con scritti i nomi di quei giovanissimi che persero la vita. Mattarella infine ha incontrato una rappresentanza di soccorritori e i sopravvissuti alla tragedia.