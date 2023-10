Vajont: Mattarella, 'Repubblica non ha dimenticato, sicurezza garanzia di giustizia'

Longarone (Bl), 9 ott. (Adnkronos) – "Vogliamo sforzarci, oggi, di immaginare di specchiarci anzitutto negli occhi di coloro che non ci sono più; che, quando giunsero gli Alpini, non c’erano più. Negli occhi dei soccorritori. Negli sguardi severi dei sopravvissuti. Negli occhi di chi oggi è, qui, depositario di questi territori. Per poter dire che la Repubblica non ha dimenticato. Per poter dire che -come ha esortato il presidente Zaia- riuscire ad assicurare condizioni di sicurezza è garanzia di giustizia -come richiede il buon governo- rimane obiettivo attuale e doveroso nella nostra società. Perché occuparsi dell’ambiente, rispettarlo, è garanzia di vita". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per la commemorazione del 60/mo anniversario del disastro del Vajont.

Per evitare -ha esortato il Capo dello Stato- atteggiamenti di indifferenza, di presunzione, di superiorità rispetto ai segnali della natura. Pagati qui a così caro prezzo. Per non capitolare a quello che il presidente Fedriga ha definito 'desiderio cieco dell’uomo di piegare la natura a proprio piacimento al fine di ottenere il massimo profitto'. A un intervento dell’uomo che si traduce in prevaricazione, corrisponde la violenza della natura. Quella violenza che la sapienza delle popolazioni locali, in antica intimità con l’ambiente, sa temere e da cui cerca riparo".