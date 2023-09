Vajont, Musumeci: riflettere per proposte e obiettivi prioritari

Roma, 29 set. (askanews) – “Dalla tragedia di 60 anni fa dobbiamo tutti trovare motivo per

riflettere e per avanzare le necessarie proposte e fissare gli obiettivi prioritari. Ho visitato il cimitero a Longarone che contiene i resti delle vittime civili, una visita struggente per tanti aspetti. Al presidente dell’Ordine nazionale dei Geologi,

Francesco Violo, confermo l’interesse al dialogo con gli ordini professionali, perchè dobbiamo mettere su intanto un ddl sulla mitigazione del rischio sismico, strumento assai utile del quale

purtroppo l’Italia è priva perchè le norme finora varate su questo tema sono polverizzate, frammentate anche nelle competenze e non consentono quindi un intervento appropriato a media e lunga scadenza”.

Lo ha detto il ministro della Protezione Civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci in un videomessaggio inviato in occasione della due giorni del Consiglio nazionale dei Geologi a Longarone, a 60 anni anni dal disastro del Vajont.