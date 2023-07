Vajont, Violo (CNG): convegno a settembre su rischio geologico

Roma, 7 lug. (askanews) – In occasione del 60° anniversario del disastro del Vajont, il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Fondazione del CNG e gli ordini regionali dei geologi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con i comuni di Longarone, di Erto e Casso e della Fondazione Vajont, organizzano per il 29 e 30 settembre 2023 una serie di eventi incentrati sulla sostenibilità tecnica, ambientale, economica e sociale delle grandi opere ingegneristiche, nonché sulla necessità di affermare in maniera sempre più forte il concetto geologico di “ambito territoriale significativo”.

Lo evidenzia in un video Arcangelo Francesco Violo presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della conferenza stampa, presso la sede della Provincia di Belluno di presentazione degli eventi di fine settembre.