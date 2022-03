Val D’Aosta, morto l’ex vice-presidente del Consiglio Regionale Giovanni Alosi

All'età di 70 anni è scomparso Giovanni Alosi: l'ex vice-presidente del Consiglio Regionale della Val d'Aosta è morto in seguito a un malore.

Lutto nel mondo politico della Val D’Aosta: è morto all’età di 70 anni Giovanni Alosi, ex vice-presidente del Consiglio Regionale. L’uomo era ndato a prendere il figlio alla scuola serale, quando è stato colpito da un malore improvviso.

Val D’Aosta, morto l’ex vice-presidente del Consiglio Regionale

Nella serata di venerdì 18 marzo è morto Giovanni Alosi, ex vicepresidente del Consiglio regionale della Val D’Aosta, all’età di 70 anni.

L’uomo era andato a prendere il figlio alla scuola serale, ma quando è rientrato a casa, dopo aver parcheggiato l’auto, si è accasciato a terra.

L’allarme è stato dati dia vicini di casa, ma purtroppo l’ambulanza è arrivata tardi, e si è rivelato vano il trasporto in ospedale.

Una vita in politica

Aloisi negli anni 80 e 90 ha rappresentato è stato un personaggio di spicco nell’area socialista della politica italiana.

Sul piano nazioanle era molto vicino alal corrente che faceva capo all’ex ministro Claudio Signorile, storico esponente del PSI ai tempi di Bettino Craxi.

A livello locale in Val D’Aosta aveva creati dei gruppi socialisti di ispirazione autonomista. Per questo motivo alle ultime elezioni regionali si era candidato con il gruppo Pour l’Autonomie, partito dell’ex presidente regionale Augusto Rollandin, ma alla fine non fu eletto.