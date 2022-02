Val D’Ega in inverno: un angolo di Paradiso tutto da scoprire

La Val d’Ega è un luogo magico, che merita di essere scoperto specialmente quando il suo paesaggio si colora di bianco e l’atmosfera diventa ovattata.

Esiste un luogo in Italia che quando arriva l’inverno si trasforma in un vero e proprio angolo di Paradiso: un posto magico, in cui trascorrere dei momenti indimenticabili all’insegna del divertimento, delle attività all’aria aperta, del relax e del benessere. Stiamo parlando della Val D’Ega in Alto Adige: meta turistica tra le più gettonate nel periodo invernale, perfetta per una settimana bianca in coppia ma anche in famiglia. La troviamo in una posizione strategica: poco a nord di Bolzano, collegata con la Val di Fiemme attraverso il Passo di Lavazè. La Val d’Ega è un luogo magico, che merita di essere scoperto specialmente quando il suo paesaggio si colora di bianco e l’atmosfera diventa ovattata.

Una montagna da vivere con gli sci ai piedi

La Val d’Ega è una meta privilegiata per gli amanti dello sci, grazie al comprensorio di Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo che offre ben 49 km di piste sempre innevate e raggiunge i 2.388 metri di quota. Trascorrere una giornata con gli sci ai piedi, affrontando discese di varie difficoltà ed ammirando sempre le Dolomiti che svettano sopra ai propri occhi è un’esperienza impagabile e questo lo sanno perfettamente gli appassionati. Non a caso, la Val d’Ega è una delle mete preferite da coloro che amano il brivido della discesa e che non vogliono perdersi l’ebrezza di una sciata in alta quota.

Non mancano però in Val d’Ega nemmeno le piste per i fondisti, che si snodano tra i 2 giganti delle Dolomiti: il Catinaccio ed il Latemar, attraversando paesini di montagna suggestivi come Nova Ponente, Carezza e Monte San Pietro.

Tante attività sulla neve anche per i bambini

La Val d’Ega è un angolo di Paradiso anche per le famiglie con i bambini, che possono trovare moltissime attività da fare per trascorrere una divertente giornata in mezzo alla neve. Nelle aree sciistiche di Carezza e Obereggen, infatti, è possibile trovare ben 3 differenti piste da bob e da slittino, di varie lunghezze e difficoltà ma non solo. A Nova Levante, la bellissima pista da pattinaggio sul ghiaccio è pronta ad accogliere tutte le famiglie per sperimentare uno sport che spesso non si ha la possibilità di provare in città.

Non manca poi la possibilità di fare escursioni a cavallo sulla neve e suggestive ciaspolate alla scoperta di luoghi incantevoli, immersi nella natura più incontaminata. Sia grandi che piccini non rischiano di annoiarsi in Val D’Ega, perché ci sono attività per tutte le età e per tutti i gusti!

Relax e benessere in hotel

A rendere così amata la Val d’Ega sono anche le strutture alberghiere, in grado di rendere il soggiorno ancora più magico e rilassante. Sono infatti diversi gli hotel dotati di SPA interna, perfetta per concedersi qualche momento di benessere dopo una giornata trascorsa sulla neve. Immergersi in una piscina riscaldata, rigenerarsi con una sauna, lasciarsi coccolare da un massaggio e terminare la serata con una cena gustosa e quello che ci vuole per trasformare una semplice vacanza in un vero e proprio sogno ad occhi aperti.