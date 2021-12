Val di Susa, i No Tav si scontrano con le forze dell’ordine: ci sono feriti

Gli scontri tra No Tav e forze dell'ordine sono durati circa un'ora. Ferito anche un carabiniere

I No Tav tornano all’attacco e lo fanno sulla Torino-Lione. Il gruppo di manifestanti ha lanciato pietre e bombe carte contro le forze dell’ordine.

I No Tav si sono scontrati con le forze dell’ordine in Val di Susa

San Didero, in Val di Susa, è stata presa di mira. L’attacco era diretto all’autoporto di Susa. Il tutto è avvenuto ieri sera, 7 dicembre 2021, tra le 22:30 e le 23:30. È stata un’ora di scontri intensi tra i No Tav e le forze dell’ordine. Il gruppo di manifestanti si era incontrato precedentemnte all’attacco per una “apericena resistente“. Tra i feriti vi è un carabiniere che è stato raggiunto da un sasso.

La sua progonosi è di 7 giorni.

L’importanza dell’8 dicembre per i No Tav

L’attacco di ieri era prevedibile, visto che era in prossimità dell’8 dicembre. Questa data, l’8 dicembre, è simbolica per i No Tav. Anni fa, nel 2005, i manifestanti furono sgomberati dai terreni occupati sulla linea dell’alta velocità Torino-Lione. Da quel giorno iniziarono manifestazioni in tutta la Val di Susa, che culiminarono nuovamente con l’occupazione del cantiere dove si stavano svolgendo i lavori.

Quella data segnò un traguardo importante per i No Tav, perchè riuscirono a bloccare i lavori che erano previsti dal 2003.

Manifestazione No Tav: nessuna affilizazione con No vax e No Green pass

Nella giornata odierna, 8 dicembre 2021, si è svolta una manifestazione pacifica, a cui hanno partecipato anche molti amministratori dei comuni della val di Susa. Le zone in cui si sono tenuti i cortei vanno da Borgone a San Sidero, dove ieri sono avvenuti gli scontri.

Il motivo della manifestazione, oltre al ricordo dell’8 dicembre, resta sempre quello di mostrare il loro dissenso nei confronti della linea ad alta velocità Torino-Lione. In un comunicato, i No Tav, hanno escluso la presenza dei No Vax e dei No Green pass, in quanto non affiliati con essi.