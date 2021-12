Val d'Aosta, valanga a La Thuile, travolto un gruppo di sciatori: uno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Una valanga si è staccata in località La Thuile, in Val d’Aosta. L’episodio è avvenuto in data 7 dicembre alle ore 13 nella zona del piccolo San Bernardo. Tragedia scampata per un gruppo di sciatori che è stato travolto dalla neve.

I soccorsi sono tuttavia intervenuti, riuscendo ad estrarre vivi due dei malcapitati, mentre il resto del gruppo non avrebbe subito conseguenze. Uno di loro, tuttavia, risulterebbe essere in gravi condizioni.

Valanga a La Thuile: 25enne in condizioni critiche

Gli sciatori che hanno avuto l’incontro ravvicinato con la valanga sono vivi, ma uno di loro risulterebbe essere in condizioni molto gravi. Si tratta di un ragazzo di 25 anni originario della Lombardia.

Internvenuto sul posto il Soccorso Alpino Valdostano. Le operazioni da parte dei tecnici sono ancora in corso.

Valanga a La Thuile: secondo incidente di questo tipo in Val d’Aosta

Quello avvenuto a La Thuile risulta essere il secondo incidente di questo tipo verificatosi di recente in Val D’Aosta. Da ricordare la morte di Leonardo Pession, dopo essere stato travolto da una valanga tra Cervinia e Valtournenche lo scorso 29 novembre.

l’uomo, dopo essere stato estratto vivo e trasferito ad Aosta, è infine deceduto.

Valanga a La Thuile: trovato il corpo di Antonello Spanu

Per finire, segnaliamo il triste ritrovamento del corpo senza vita del signor Antonello Spanu (57 anni). L’escursionista era originario di Ceccano (Frosinone). Risultava disperso dallo scorso 4 dicembre sul Monte Gorzano, area del comune di Amatrice (Rieti).