Valanga all’Abetone, intervento del Soccorso Alpino. Il sindaco: “Nessuno è rimasto ferito”

Il Soccorso Alpino è intervenuto all'Abetone, dove una valanga ha coinvolto alcuni sciatori.

Sull’Abetone (Pistoia) una valanga avrebbe investito alcuni sciatori. Il Soccorso Alpino è intervenuto con due velivoli per salvare le persone coinvolte. Secondo le prime ricostrizioni, la valanga sarebbe stata causata dal passaggio di uno sciatore.

Valanga all’Abetone: alcuni sciatori coinvolti

Sull’Appennino Pistoiese, più precisamente presso Abetone, una valanga si è staccata, coinvolgendo alcuni sciatori. Non ci sono ancora conferme sul numero esatto di persone coinvolte nell’incidente, ma secondo le prime ricostruzioni, pare che la valanaga sia stata causata dal passaggio fuori pista di uno degli sciatori travolti successivamente.

Valanga all’Abetone: l’intervento del Soccorso Alpino

Prontamente è intervenuto il Soccorso Alpino. Sul lato dell’Abetone dove è scesa la valanga, sono stati inviati due velivoli dell’elisoccorso, Pegaso 1 e Pegaso 2.

Tuttora l’intervento di salvataggio è in corso. Come già scritto precedentemente, ancora non ci sono conferme sul numero esatto di persone coinvolte nella valanga.

Valanga all’Abetone causata da uno sciatore?

Al momento nemmeno le cause sono note, ma dai primi rilevamenti pare che la valanga sia stata causata dal passaggio fuori pista di uno sciatore che successivamente sarebbe riuscito a mettersi in salvo. Al momento proseguono le operazioni di salvataggio e solo in seguito si procederà ad indagare sulle cause della valanga.

Oltre ai due elicotteri Pegaso 1 e Pegaso 2, sul posto è giunto l’elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Bologna con a bordo lo Speleo Alpino Fluviale (SAF).

Valanga Abetone, il sindaco: “Non ci sono feriti o vittime”.

“In seguito ai primi soccorsi, Marcello Danti, il sindaco di Abetone ha voluto rassicurare tutti: “Dalle prime verifiche non risultano né feriti né vittime”. “La valanga c’è stata a 1600-1700 metri di altezza, in una zona dove non ci sono impianti sciistici- continua il primo cittadino di Abetone- ma può essere raggiunta a piedi per sci o snowboard fuori pista”.

Intanto sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per escludere dispersi.