Cinque cittadini italiani sono rimasti coinvolti nell’incidente che si è consumato sulle montagne della Norvegia quando una valanga li ha trascinati con sé. Uno dei cinque soggetti è morto, altri due sono feriti in modo grave.

Valanga in Norvegia, cinque italiani coinvolti nella tragedia: uno è morto

Fonti della Farnesina hanno rivelato che cinque italiani impegnati in un’escursione sono stati travolti da una valanga in Norvegia. I cinque i cittadini facevano parte di un gruppo più numeroso di italiani, tutti provenienti dal Vicentino. Tre membri del gruppo, tuttavia, hanno deciso di non partecipare all’escursione non restando coinvolti nella tragedia: si trovano, infatti, in hotel e godono di buone condizioni di salute.

Per quanto riguarda i cinque escursionisti, alcuni di loro erano equipaggiati con zaini dotati di airbag che gli hanno consentito di rimanere in superfice dopo essere stati travolti. Altri, invece, hanno impattato contro alberi e altri oggetti riportando contusioni di varia entità. Uno dei feriti è morto a causa della gravità delle ferite riportate.

Il bilancio delle vittime

Nella giornata di venerdì 31 marzo, sono state quattro le valanghe che si sono abbattute nel nord della Norvegia. Secondo la polizia locale, citata dal quotidiano norvegese Aftenposten, uno dei cinque italiani travolti dalla valanga è morto, altri due sono rimasti feriti e gli ultimi due sono rimasti illesi. “Cinque persone di origine straniera erano in escursione nella zona. Possiamo confermare che una persona è morta”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Morten Pettersen, della polizia di Troms.

A seguito della diffusione della notizia, la Farnesina ha confermato che un connazionale si è spento. In questo modo, il bilancio totale delle quattro valanghe registrate in altrettante zone della regione del Nord-Troms è di quattro vittime.

Al momento dell’incidente, il gruppo di italiani si trovava sul picco Kavringtinder, una montagna alta quasi 1.300 metri molto popolare tra gli escursionisti.