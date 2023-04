Valanga in Val di Rodes: come stanno gli alpinisti coinvolti?

Alcuni alpinisti sono rimasti coinvolti in una valanga avvenuta in Val di Rodes, nel territorio comunale di Ponte in Valtellina (Sondrio). Erano saliti dalla parte sbagliata e sono stati travolti dalla neve, ma fortunatamente sono stati salvati dai soccorsi. Solo uno di loro ha in realtà rischiato molto, in quanto era rimasto intrappolato fino al collo, per poi essere liberato, cavandosela con una contusione al ginocchio. Altri quattro sono rimasti illesi. Un episodio che sicuramente avrebbe potuto avere esiti tragici, ma che non ha mietuto fortunatamente vittime.

Valanga in Val di Rodes: investita comitiva

Come informa La Provincia di Lecco, una valanga si è staccata dalle pendici del Pizzo di Rodes intorno alle 12:40, finendo per travolgere una comitiva di scialpinisti che aveva preso quella strada. La località è una meta molto frequentata per le attività di scialpinismo. La comitiva ha dichiarato di aver scelto percorrere quella via per evitare tratti ghiacciati.

Uno degli alpinisti si era fermato prima

Il problema è che la strada percorsa dagli alpinisti non era quella prevista per la salita. La valanga ha travolto precisamente tre di loro, mentre il quarto si era fermato precedentemente, in quanto esausto. Alla fine poteva andare peggio se si considera che solo uno di loro è rimasto imprigionato fino al collo, per poi tuttavia essere liberato dai soccorsi lì giunti. L’uomo è sempre rimasto cosciente.