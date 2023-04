Valcamonica, tre pecore sbranate: i sospetti su un orso

Molti media parlano di segni di grossi artigli e in Italia non ci sono molti animali ad averne, in Valcamonica tre pecore sono state sbranate ed i sospetti ricadono su un orso. Da quanto si apprende nel Bresciano i tre ovini presenterebbero segno compatibili con l’attacco del plantigrado. Ci sono sospetti ma non certezze, ma uno è che un orso potesse essere arrivato fino in Valcamonica.

Tre pecore sbranate, sospetti su un orso

Tutto sarebbe sorto dal ritrovamento di alcune pecore sbranate con “segni compatibili con la predazione da parte dell’animale”. Ma ci sono dati più certi diffusi: la conferma arriverebbe dalle immagini scattate venerdì dalle fototrappole. Le tre carcasse di pecora hanno indotto chi conosce bene il territorio ad escludere che la predazione fosse stata opera dei lupi. Infatti da qualche settimana, i canidi selvatici sono stati avvistati nell’Alta Valcamonica e la stessa Polizia provinciale sta cercando di rintracciarli.

Artigli lunghi e non smussati

Tuttavia i segni sulle carcasse sembrerebbero più compatibili con la predazione da parte di un orso che di un lupo, che ha artigli “fessi” e corti da corridore. Sono in corso ulteriori accertamenti, tutto questo mentre una fototrappola posizionata da alcuni appassionati avrebbe immortalato il passaggio proprio di un orso, nella zona boschiva sopra Grevo di Cedegolo.