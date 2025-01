Valditara: a scuola assistenti virtuali per personalizzare didattica

Firenze, 29 gen. (askanews) – “C’è molto interesse a questa sperimentazione. In altri Paesi, soprattutto asiatici, penso alla Sudcorea, è già partita da qualche anno. Noi siamo comunque tra i primi al mondo a sperimentare questi assistenti virtuali che hanno la finalità di personalizzare la didattica”: lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine di una visita all’Istituto Agrario di Firenze.

“Abbiamo selezionato quattro Regioni. La prima a dare la sua disponibilità è stata una scuola di Piatì nella Locride, questo mi ha fatto molto piacere perché dimostra la straordinaria voglia di futuro che viene anche da realtà che apparentemente sono tra virgolette considerate marginali ma che hanno questa straordinaria voglia di crescere. Poi il Lazio, la Toscana e la Lombardia. Due scuole a Firenze, in particolare il Meucci e il Galilei, dove noi abbiamo avviato questa rivoluzione”, ha aggiunto.

“Faremo fra l’altro il primo grande convegno sull’intelligenza artificiale nella scuola e in generale nella società a Milano da venerdì a lunedì con il coinvolgimento di 1500 studenti di tantissime scuole italiane, di diverse imprese italiane che lavorano nel settore”, ha ricordato, in riferimento a Next Gen AI Summit al MiCo Centro Congressi, in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio.