Valditara: in Agenda Sud sostegno alle scuole del mezzogiorno

Milano, 31 ago. (askanews) – “Ieri ho firmato il decreto Agenda Sud che stanzia 265 milioni e mezzo per oltre 2.000 scuole nel mezzogiorno. Su 245 scuole faremo interventi ulteriori. All’interno di queste 245 scuole ce ne sono 4 qui a Caivano. Interverremo per dare più docenti, per dare più personale ata, per prolungare il tempo scuola al pomeriggio perché i ragazzi non vadano in strada, per sviluppare delle azioni di sostegno sociale e psicologico per quei ragazzi che provengono da contesti più difficili”. Lo ha detto il ministro dell’istruzione e del merito

Giuseppe Valditara dopo la visita a Caivano.

“Daremo assistenza da parte di Invalsi ed Indire per formare i docenti, per aiutare a sviluppare attività didattiche incisive. metteremo a disposizione delle risorse per far sì che questi ragazzi possano avere delle opportunità fuori da questo contesto per conoscere altre realtà. Delicheremo un’attenzione particolare a quei docenti che accettano la sfida di lavorare in contesti difficili di frontiera, in scuole di frontiera. Insomma, una serie di interventi importanti, significativi, per dare un futuro a questi ragazzi, coinvolgendo anche le famiglie. Dobbiamo avere la consapevolezza tutti insieme che la sfida importantissima è quella che noi affrontiamo, dare un futuro, dare opportunità vere nella legalità. a tanti giovani, iniziando qui da Caivano”.