Valditara: L'AI deve essere sempre governata dall'uomo

Capri, 12 ott. (askanews) – “L’intelligenza artificiale deve essere sempre governata dall’uomo, ma è una straordinaria opportunità per personalizzare la didattica. Noi siamo tra i primi paesi e di questo sono orgoglioso ad aver fatto partire una sperimentazione per il momento in quattro regioni italiane, Calabria, Lazio, Toscana e Lombardia”. Così il ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all’assemblea dei giovani industriali a Capri. “L’altro giorno ho inaugurato la questa sperimentazione proprio a Roma con un percorso di formazione per gli insegnanti, perché dobbiamo innanzitutto formare gli insegnanti, per l’utilizzo di questi assistenti virtuali che saranno a disposizione sia dei docenti sia degli studenti e quindi serviranno per individuare ritardi, potenzialità e modellare e personalizzare sempre di più, io insisto molto la formazione e la didattica devono essere sempre più personalizzate e quindi con degli esercizi studiati ad hoc, dall’intelligenza artificiale, dall’assistente virtuale, con dei percorsi di didattica studiati specificamente per quel ragazzo, per quello studente, insomma l’intelligenza artificiale al servizio del potenziamento e della personalizzazione realitatica. Se andrà bene, prossimo anno diffonderemo ulteriormente quest’iniziativa e poi nel 2026 vorremmo generalizzarla” ha concluso il ministro.