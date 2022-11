Valditara: "Lavori socialmente utili per gli studenti che non rispettano le regole"

Valditara: "Lavori socialmente utili per gli studenti che non rispettano le r...

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito del neonato Governo Meloni, Giuseppe Valditara, ha avanzato una nuova ed interessante proposta per tutti quegli studenti che sono considerati violenti.

Il leghista crede che per loro sia importante cimentarsi in lavori socialmente utili.

Scuola, la proposta di Valditara: “Lavori socialmente utili per gli studenti violenti”

Giuseppe Valditara ha avanzato la sua proposta durante un evento tenutosi a Milano: “Si deve pensare a soluzioni anche prevedendo forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno capacità di rispettare le regole. Una cosa che mi è sempre parsa molto utile sono i lavori socialmente utili.” Si tratta di una proposta certamente interessante, ma che probabilmente è destinata a far molto discutere negli ambienti politici.

Valditara e il ruolo dei docenti

Il Ministro, che è anche professore universitario, ha sottolineato che in questo momento è di fondamentale importanza: “Ridare autorevolezza ai docenti, rispetto verso i docenti, gli studenti e i beni pubblici. I docenti devono essere sempre consapevoli del ruolo che hanno, per questo serve anche un aumento retributivo.” Guardando al futoro, poi, Valditara ha annunciato: “Apriremo un tavolo per trovare soluzioni, che sia la didattica personalizzata, l’intervento dello psicologo o sanzioni più efficaci“.