Valditara: "Ora basta con residui di cultura maschilista in Italia"

Roma, 22 nov. (askanews) – “Questo progetto prende le mosse da una mia forte volontà. Occorre dire basta in modo totale, definitivo e drastico a quei residui di cultura maschilista e ‘machista’ che ancora inquinano il nostro Paese. È assolutamente inaccettabile che la donna debba subire quotidianamente, vessazioni, umiliazioni, violenze, sino ad arrivare ai tragici fatti di questi giorni”: lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso della presentazione del Protocollo d’intesa sulla violenza contro le donne.

Dialogando, anche con dei vostri colleghi “mi venne in mente l’idea di creare all’interno delle scuole dei gruppi di discussione, perché credo che siano gli elementi più impattanti per far emergere i problemi, per confrontarsi ed eventualmente superare eventuali problemi”, ha annunciato.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.