Vale Bise papà per la prima volta: l’annuncio via social

Vale Bise ha annunciato via social la nascita del suo primo figlio: lui e Sara Di Sturco sono più felici che mai.

Vale Bise, al secolo Valentino Bisegna, ha annunciato via social la nascita del suo primo figlio e ha ricevuto le congratulazioni da parte di fan, amici e colleghi.

Vale Bise: è nato il primo figlio

Vale Bise e Sara Di Sturco sono diventati genitori per la prima volta.

I due hanno avuto un bambino durant ela giornata del 20 gennaio e sui social lo youtuber non ha nascosto la sua felicità. “Mi sento bene…mi sta venendo un infarto!”, ha dichiarato agitatissimo dalla sala parto in cui la sua compagna stava riposando poco prima di dare alla luce il suo bambino. Sara Di Sturco più tardi ha annunciato la nascita del suo piccolo affermando: “L’emozione più bella di tutta la mia vita, è impagabile e nessuno potrà mai superarla”.

I due avevano annunciato la gravidanza lo scorso luglio e, benché il piccolo abbia rischiato di nascere anticipatamente, tutto sarebbe andato secondo i piani.

Vale Bise: i messaggi

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla giovane coppia, più felice che mai di poter finalmente abbracciare il proprio bambino. Anche Matt di Matt e Bise ha commentato i post dei suoi amici scrivendo “E’ bellissimo”. La coppia ha deciso di chiamare il piccolo Martino e molto presto mamma e figlio potranno lasciare insieme l’ospedale.

Vale Bise e Sara: la gravidanza

Durante questi mesi di enorme gioia Sara Di Sturco e Vale Bise non hanno perso l’occasione per raccontare via social dettagli e retroscena della gravidanza. La coppia sembra essere più felice e raggiante che mai e in tanti tra i loro fan sui social non vedono l’ora di saperne di più su questa loro vita a tre. La coppia aggiornerà i fan sugli ulteriori sviluppi dopo la nascita del piccolo Martino? Per saperlo non resta che attendere.