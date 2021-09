Polina Kochelenko è morta annegata a Valeggio. I cani dispersi aprono un giallo. La madre non crede sia morta per un incidente.

Polina Kochelenko è morta annegata a Valeggio. I cani dispersi aprono un giallo. La madre della ragazza non crede sia morta per un incidente.

Valeggio, ex modella morta annegata: il mistero dei cani dispersi

La scomparsa di due cani potrebbe nascondere una dinamica diversa per la morte di Polina Kochelenko, ex modella 35enne di origini russe, ritrovata morta lo scorso 18 aprile nella roggia Malaspina a Valeggio. La donna nel 2015 aveva partecipato al reality “L’isola di Adamo ed Eva” su Deejay Tv. Era una giurista e criminologa con Master in Psicologia forense e criminologia clinica alla facoltà di Medicina dell’Università Vita-Salute San Raffaele, con tesi su “La menzogna nel colloquio criminologico“.

Nel dicembre 2020 si era trasferita a Valeggio e aveva trasformato in un lavoro la sua grande passione per i cani. Era diventata un’istruttrice cinofila.

Valeggio, ex modella morta annegata: la vicenda

Nel pomeriggio di sabato 17 aprile, Polina era andata a fare una passeggiata insieme a sei cani, due di sua proprietà e 4 cuccioli di 7 mesi di pastore tedesco, del valore di 5mila euro ciascuno, di proprietà di un centro cinofilo per cui lavorava.

Secondo la prima ricostruzione, l’ex modella sarebbe annegata nel tentativo di salvare due cuccioli caduti in acqua che non riuscivano a risalire. La Procura di Pavia aveva aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. L’autopsia aveva confermato la causa del decesso per annegamento.

Valeggio, ex modella morta annegata: la madre non crede all’incidente

La madre della ragazza, Alla, ha affidato le indagini all’investigatore privato Claudio Ghini di Stradella, “per escludere la presenza di un movente economico dato l’elevato valore e pregio dei due cani“.

Dei sei cani che erano insieme a Polina quando è morta, tre erano stati trovati subito nelle vicinanze, mentre un quarto era rientrato al cancello di casa per aspettare la sua padrona. Altri due non sono mai stati ritrovati, nonostante le ricerche. Secondo la madre dell’ex modella, il mancato ritrovamento dei cani escluderebbe la tesi dell’incidente.