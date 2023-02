Valentina Barbieri: chi è la Tiktoker sosia di Chiara Ferragni

Valentina Barbieri è una giovanissima tiktoker che ha raggiunto la popolarità via social grazie alle sue imitazioni di personaggi famosi, uno su tutti Chiara Ferragni.

Valentina Barbieri: la sosia di Chiara Ferragni

Valentina Barbieri è una giovane e talentuosa imitatrice che, attraverso i social, si è fatta conoscere per i video in cui imita Giorgia Meloni, la cantante Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni, Giulia De Lellis e Francesca Cipriani. In assoluto però l’imitazione più riuscita di Valentina è senza dubbio quella dell’influencer Chiara Ferragni, e infatti in molti non hanno avuto remore a definirla la “sosia” dell’influencer (con il trucco infatti le due sono estremamente somiglianti).

“Faccio principalmente imitazioni. Avevo iniziato con le video-parodie dei programmi televisivi, per poi passare alla mia primissima imitazione di Benedetta Rossi. Mi impegno tanto sia a livello fisico con il trucco, che vocalmente”, ha dichiarato Valentina in merito alla carriera che le sta lasciando sempre più spazio sui social, e ancora: “Dove prendo ispirazione per i miei filmati? Da quello che succede quotidianamente ai miei personaggi.

Se, per esempio, Fedez dedica una canzone alla Ferragni, allora faccio una video-parodia su come reagisce Chiara al primo ascolto. Se va in onda la puntata del Grande Fratello, guardo il personaggio femminile di cui si è parlato di più durante la puntata e così via.”

In tanti si chiedono se Chiara Ferragni commenterà mai uno dei video della sua sosia-imitatrice che, a quanto pare, non è l’unica ad esser spuntata sul web.

In tanti sui social hanno fatto i complimenti a Valentina per il suo talento e non vedono l’ora di vedere i suoi prossimi video.