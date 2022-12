Valentina Ferragni accusata di copiare sua sorella Chiara: gli insulti

Nelle ultime ore sui social in tanti hanno bersagliato Valentina Ferragni accusandola di copiare lo stile e i look di sua sorella Chiara Ferragni.

Valentina Ferragni accusata di copiare Chiara Ferragni

Nelle ultime ore sui social si è scatenata una valanga di insulti nei confronti di Valentina Ferragni, sorella minore della più famosa influencer Chiara Ferragni. In tanti tra i suoi haters l’hanno accusata di non avere una personalità propria e di copiare i look della sorella maggiore. “Copia carbone di Chiara, creati una tua personalità” le ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Il clone della sorella da ottobre in avanti.

Eri meglio prima”, e ancora: “Vi copiate l’un l’altra. Che poca fantasia, lei fa, tu fai”.

Valentina al momento non ha risposto ai commenti di questo tipo ma in passato aveva replicato contro coloro che l’avevano presa di mira per il suo aspetto fisico, paragonandola proprio alla sua famosa sorella.

Valentina Ferragni: le critiche

Spesso Valentina Ferragni è stata presa di mira dagli haters per i suoi presunti chili di troppo.

Alle critiche di questo genere lei stessa aveva replicato: “Sono sempre stata insicura, vengo da una famiglia dove tutti si sono realizzati e temevo di fallire come persona. Al lato estetico non ho mai dato peso e certi attacchi mi hanno un po’ destabilizzato, ma chi mi sta vicino mi ha sempre supportato. E alla fine le critiche arrivano da chi sta seduto sul divano, non da chi lavora nella moda.

Non scelgo il look o miglioro il fisico per qualcun altro, solo per me. E se ho avuto una brutta giornata, neanche apro i social: non si può piacere a tutti ed evito altri malumori”.