Valentina Ferragni e il giocattolo osé: "Un oggetto, mille funzioni"

A poche settimane dal suo addio ufficiale a Luca Vezil, Valentina Ferragni ha mostrato un piccante regalo da lei ricevuto in occasione delle giornate dedicate ai single.

Valentina Ferragni: il gioco osé

Valentina Ferragni ha mostrato ironica un giocattolo per adulti che avrebbe ricevuto in regalo nelle giornate dedicate ai single. “Un oggetto, mille funzioni. E’ un mix tra quello che serve per la faccia e una paletta per cucinare”, ha dichiarato la sorella di Chiara Ferragni, da poco tornata single dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Luca Vezil. Al momento Valentina si sta godendo questo periodo da single e ha smentito i rumor in merito alle sue presunte liaison sentimentali.

Anche il suo storico ex, Luca Vezil, ha smentito la liaison che gli era stata attribuita con una ragazza con cui aveva trascorso la notte di Halloween.

Valentina Ferragni: la rottura

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato la fine della loro storia d’amore con un comunicato ufficiale via social. I due si sono lasciati dopo 9 anni insieme e in maniera apparentemente pacifica. Quando i giorni scorsi Vezil si è visto costretto a smentire i rumor in merito alla sua nuova e presunta liaison, lui ha scritto sui social: “Quando sono stato lasciato, ho accettato di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua volontà di non rendere pubblici i dettagli della stessa”.

In tanti sono curiosi di sapere cosa abbia spinto i due a dirsi addio dopo tanto tempo trascorso insieme.