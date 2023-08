Valentina Ferragni e Matteo Napoletano: le foto insieme e le presentazioni in famiglia

Dopo l’addio a Luca Vezil Valentina Ferragni avrebbe ritrovato la felicità in amore e, nelle ultime ore, avrebbe presentato il nuovo fidanzato Matteo Napoletano alla sua famiglia durante una vacanza a Portofino.

Valentina Ferragni: il fidanzato Matteo Napoletano

Valentina Ferragni non si nasconde più con il fidanzato Matteo Napoletano e sui social, oltre ad essere spuntate le loro prime foto insieme, l’influencer si è mostrata serena e sorridente in compagnia della sua nuova fiamma (di 9 anni più giovane). I due stanno trascorrendo una vacanza a Portofino e Valentina ha anche approfittato per presentare Matteo Napoletano alla sua famiglia. I due infatti – in una foto circolata in rete – hanno pranzato in uno dei lussuosi ristoranti di Portofino in compagnia delle sorelle di lei, dei loro rispettivi genitori e di Marina Di Guardo.

In tanti si chiedono se Valentina si deciderà a presentare ufficialmente il suo nuovo fidanzato attraverso i social e, a quanto pare, Matteo Napoletano sarebbe stato sempre molto riservato. I suoi canali principali infatti sarebbero privati e non si sa granché sul suo conto. Sulla questione emergeranno nuovi dettagli? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere.