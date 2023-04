Valentina Ferragni è single? "Storia al capolinea con Matteo Napoletano"

Secondo i rumor in circolazione sarebbe già giunta al termine la storia d’amore tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano.

Valentina Ferragni è single? L’indiscrezione

Dopo la dolorosa rottura dallo storico fidanzato Luca Vezil, Valentina Ferragni ha cercato di concentrarsi soprattutto su se stessa ma, nelle ultime settimane, sono circolate numerose indiscrezioni in merito a una sua presunta liaison con un ragazzo di nome Matteo Napoletano. Al momento l’influencer non ha rotto il silenzio in merito alla questione e, secondo le ultime voci in circolazione, lei e la nuova fiamma si sarebbero già lasciati. La sorella minore di Chiara Ferragni svelerà qualche retroscena ai fan in merito alla questione?

Intanto sui social l’ex fidanzato di Valentina, Luca Vezil, è balzato agli onori delle cronache per aver svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con l’influencer e per aver parlato del suo rapporto con i suoi familiari. Vezil e Valentina sono stati legati per moltissimi anni e all’epoca la sorella minore di Chiara Ferragni non aveva ancora spopolato come influencer. “Un giorno trovammo una mail in cui dicevano a Valentina: ti regaliamo una maglietta se fai una foto in cui la indossi. Le dissi: ti piace la maglietta? Se sì allora fallo, ti faccio io la foto. Da lì è nato tutto”, ha dichiarato Vezil in merito alla carriera dell’ex fidanzata.