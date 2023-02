Valentina Ferragni è vittima di body shaming per una sua foto in intimo

Body shaming ai danni di Valentina Ferragni per una foto su Instagram. Arriva la replica dell'influencer.

Un brutto attacco è stato rivolto verso l’influncer Valentina Ferragni, sorella della nota imprenditrice Chiara Ferragni.

La giovane ha subito body shaming per una foto che ha postato su Instagram.

Valentina Ferragni collabora con Yamamay, noto marchio di intimo. Per sponsorizzare i prodotti del brand, l’influencer ha postato su Instagram alcuni scatti in intimo di pizzo rosso. Non sono mancati i commenti positivi, ma purtroppo ci sono state anche alcune persone che hanno riversato il proprio odio verso la Ferragni.

Tra i vari commenti ve ne sono alcuni che sono vero e proprio body shaming, ecco un esempio:

“Oddio no, va bene tutto ma la sorella Valentina con il fisico che ha, anche no sponsorizzare intimo“.

La replica di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha incassato il colpo ma non senza reagire e infatti ha risposto così alle critiche:

“Nonostante siano passati 10 anni da quando lavoro in questo settore continuo a stupirmi della cattiveria che vedo“.

Poi ha aggiunto:

“Sicuramente non piaccio a tutti ma questo non è un mio problema, vorrei capire secondo chi mi critica, cos’avrebbe di sbagliato il mio corpo, un corpo che curo e che è in piena salute”.

Infine ha concluso con queste parole: