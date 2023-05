Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato?

Dopo la fine della sua storia con Luca Vezil, durata nove anni, Valentina Ferragni è stata spesso al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale. In diverse occasioni, alla più giovane delle sorelle Ferragni è stato accostato un nuovo amore, ma lei ha sempre smentito i rumor, dichiarandosi felicemente single.

Valentina Ferragni fotografata mentre bacia un uomo

Valentina Ferragni è stata però beccata da un utente mentre baciava un uomo misterioso. Lo scatto è stato poi inviato a Deianira Marzano e l’esperta di gossip non ha tardato a riportare la segnalazione. I fan si stanno quindi chiedendo se Ferragni abbia effettivamente un nuovo fidanzato.

“Luca Vezil? Troppi bassi”

In merito alla rottura con Luca Vezil, dopo mesi di silenzio Valentina Ferragni aveva dichiarato che “come in ogni coppia, c’erano degli alti e dei bassi. Io, personalmente, non ho mai voluto mostrare o condividere i bassi con nessuno, ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi, mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta, che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che, una volta che prendi veramente consapevolezza e ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene, da lì stai già meglio“.

