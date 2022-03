Valentina Ferragni: “Ho molti fibromi al seno”

Valentina Ferragni ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e li ha invitati a fare prevenzione.

Valentina Ferragni ha la lanciato un importante messaggio ai suoi fan che ha inviato a fare prevenzione.

Valentina Ferragni: i fibromi al seno

Da tempo Valentina Ferragni usa i social per sensibilizzare i suoi fan sui temi della salute e della prevenzione.

L’influencer ha anche rivelato che di recente si sarebbe sottoposta ad alcuni controlli perché avrebbe sentito una sorta di “pallina” alla base del seno e che i medici avrebbero riscontrato alcuni fibromi benigni al suo seno.

L’influencer ha ribadito dunque quanto sia importante fare prevenzione e quanto essa a volte possa servire a salvare delle vite. L’influencer dovrà sottoporsi a ulteriori controlli ogni sei messi per verificare che essi “non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave”.

Valentina Ferragni: la cicatrice sulla fronte

L’influencer ha una piccola cicatrice sulla fronte che lei stessa ha svelato le sarebbe stata causata da un intervento chirurgico fatto per l’asportazione di un raro tumore maligno localizzato. Fortunatamente la vicenda si sarebbe risolta per il meglio, ma oggi Valentina continua a usare i social per fare prevenzione.

In queste ore suo cognato, Fedez, si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove avrebbe subito un intervento all’addome.

Il rapper ha annunciato alcuni giorni fa di aver scoperto di avere un problema di salute che fortunatamente sarebbe stato “preso in tempo”. Al momento il rapper non ha svelato ulteriori dettagli ai fan e in tanti sui social sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni.