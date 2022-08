Valentina Ferragni: il fidanzato lascia l’Italia

Valentina Ferragni, il fidanzato Luca Vezil lascia l'Italia: la storia d'amore resisterà alla distanza?

Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil si separano per la prima volta da quando si sono messi insieme. Il ragazzo ha ricevuto una proposta di lavoro molto importante, che lo porterà a lasciare l’Italia. I due riusciranno ad avere una storia a distanza?

Periodo difficile per Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil. Dopo nove anni di relazione quotidiana, i due si preparano a vivere una storia a distanza. Il ragazzo ha ricevuto un’importante proposta di lavoro, ma dovrà lasciare l’Italia. A raccontarlo è stato proprio lui, rivelando anche come la sua dolce metà ha preso la notizia della separazione.

Via Instagram, Luca ha mostrato una serie di scatti che ritraggono lui e Valentina a Saint Tropez.

La coppia ha trascorso una romantica serata, l’ultima prima della partenza del ragazzo. Vezil ha scritto:

“Quest’anno, per la prima volta nei 9 anni in cui stiamo insieme, io e Vale non passeremo le vacanze estive insieme. Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine”.