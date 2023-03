Valentina Ferragni in intimo total white a Madrid: gli scatti in slip e calzettoni

Valentina Ferragni in intimo total white a Madrid: gli scatti in slip e calze...

Valentina Ferragni in intimo total white a Madrid: gli scatti in slip e calze...

Intimo total white per Valentina Ferragni che, durante il suo soggiorno a Madrid, ha postato alcuni scatti in slip e calzettoni sui social.

In occasione del suo soggiorno a Madrid, Valenrtina Ferragni ha postato sui suoi canali social una serie di scatti in cui indossa soltanto intimo di colore bianco.

Se Chiara Ferragni è volata in Sudafrica per lavoro, la sorella Valentina non è da meno come dimostrano i frequenti viaggi in giro per il mondo. La minore delle sorelle Ferragni, infatti, è impegnata in diversi progetti professionali: dalla realizzazione di nuove collezioni di gioielli agli shooting fotografici all’insegna del fashion.

Negli ultimi giorni, Valentina Ferragni si è recata a Madrid dove, tra outfit scintillanti e serate in discoteca, ha dimostrato di aver dimenticato il fidanzato storico Luca Vezil. In questo contesto, poche ore prima di lasciare l’hotel di lusso presso il quale ha soggiornato, ha deciso di realizzare un mini servizio fotografico in intimo, adottando per l’occasione uno stile minimal e total white.

Gli scatti in slip e calzettoni

Corredate dalla didascalia “Right here – Right now”, Valentina Ferragni ha pubblicato una serie di scatti in cui è stesa su un letto con lenzuola bianche mentre indossa un outfit degli stessi colori. L’influencer ha rinunciato a tacchi alti, minigonne e abiti glamour per puntare su un intimo di cotone bianco.

Mostrandosi in tanga, canotta e calzettoni, la sorella dell’ex co-conduttrice di Sanremo ha messo in risalto la sua silhouette e il tatuaggio che porta sul fianco. Il look è stato completato con un trucco natural mentre i capelli erano raccolti in modo tale da attirare l’attenzione sul viso dell’influencer.