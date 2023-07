Valentina Ferragni si sta godendo le vacanze in giro per l’Europa. Nelle ultime ore, la sorellina di Chiara è stata pizzicata a Portofino, stessa località scelta dall’ex fidanzato Luca Vezil. Ritorno di fiamma in vista?

Valentina Ferragni incontra l’ex Luca Vezil a Portofino

Dopo la Sardegna, Parigi e Mykonos, Valentina Ferragni si è spostata a Portofino. La sorellina di Chiara si sta godendo le vacanze nel migliore dei modi e, in alcune circostanze, accanto a lei c’è il nuovo fidanzato Matteo Napoletano. Negli ultimi tempi, però, è cambiato qualcosa. L’influencer, infatti, è in Liguria e nella stessa località c’è l’ex Luca Vezil.

Valentina Ferragni e Luca Vezil: ritorno di fiamma?

Mentre Valentina è in vacanza a Portofino, Luca si trova in zona perché è originario di Genova. Pertanto, i fan possono mettersi l’anima in pace: non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma. Come se non bastasse, soltanto qualche giorno fa Vezil ha ufficializzato la sua relazione con Virginia Stablum.

Valentina e Luca: ognuno per la sua strada

Valentina e Luca si trovano entrambi a Portofino, ma ognuno va per la sua strada. Vezil è in compagnia di Virginia e dei suoi genitori, mentre la Ferragni è con Matteo. Magari, se dovessero incontrarsi, potrebbero anche pensare di trascorrere l’estate insieme, chi può dirlo?