Valentina Ferragni, l'eccessimo dimagrimento: la replica agli haters

Valentina Ferragni ha replicato contro gli haters che, ancora una volta, l’hanno presa di mira per via della sua forma fisica.

Valentina Ferragni: la replica agli haters

Mentre in passato Valentina Ferragni si è trovata a dover fare i conti con gli haters per via dei suoi presunti chili di troppo, questa volta l’influencer è stata presa di mira per via di un suo presunto ed eccessivo dimagrimento. “Sei dimagrita troppo”, ha scritto un utente tra i commenti alle sue foto sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Alla fine chi era “diversamente bella” in questo mondo di fotocopie, finisce sempre per somigliare a tutte le altre”.

Valentina ha replicato scrivendo: “Ho semplicemente sofferto e ho perso peso. Ogni tanto provare dell’empatia verso gli altri non farebbe male”. L’influencer ha annunciato solo alcune settimane fa la fine della sua importante storia d’amore con Luca Vezil e forse proprio la rottura avrebbe causato il suo dimagrimento. I due non hanno svelato i motivi che li hanno condotti a dirsi addio ma hanno specificato di voler mantenere rapporti pacifici.

La presunta nuova fiamma

Secondo indiscrezioni Luca Vezil sarebbe stato colto in atteggiamenti intimi con una ragazza durante la notte di Halloween. In seguito all’avvistamento lo stesso ex di Valentina Ferragni ha smentito le voci in circolazione affermando che con lui e la ragazza sarebbero state presenti anche altre persone. Vezil ha anche svelato che, dopo esser stato lasciato da Valentina, avrebbe promesso di non parlare pubblicamente dei motivi che li hanno condotti all’addio.