Valentina Ferragni, l’operazione al viso: “Ogni cicatrice è una battaglia vinta”

La sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina, ha svelato ai suoi fan dei social di essersi dovuta sottoporre ad un piccolo intervento al viso.

Da circa un anno infatti l’influencer aveva constato di avere una piccola massa (di cui ancora non si conosce la natura) e allarmata aveva consultato il medico che le ha consigliato di asportarla.

“Ora non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno ma non super aggressivo). Il medico l’ha rimossa con un bisturi elettrico perchè questa parte della pelle verrà analizzata per capire di cosa si tratta”, ha dichiarato l’influencer mostrandosi con un piccolo cerotto sulla fronte.

Valentina Ferragni ha intimato ai fan di fare prevenzione e verificare sempre i loro dubbi grazie all’aiuto dei medici.

“Inutile dire che ero molto preoccupata per il problema, per l’intervento (per fortuna il primo in vita mia), per la cicatrice sulla fronte ma alla fine la cosa più importante è la salute. Non esistate ad andare dal medico che senti che qualcosa sta cambiando, se la tua pelle ha un problema, se non ti senti bene.

La salute è la cosa più importante in assoluto. Ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto”, ha confessato.

Valentina Ferragni: chi è

Valentina Ferragni è la più piccola delle sorelle Ferragni e come sua sorella maggiore, Chiara, ha deciso d’intraprendere la carriera d’influencer. La ragazza ha anche fondato una propria linea di gioielli (Uali). L’altra sorella Ferragni, Francesca, ha intrapreso la carriera di dentista seguendo le orme del padre Marco.

Valentina Ferragni: la vita privata

Valentina Ferragni è da anni legata al collega influencer Luca Vezil, con cui ha preso parte alla serie tv targata Amazon Prime The Ferragnez – la serie. Insieme a loro saranno presenti anche i familiari più stretti di Chiara Ferragni e Fedez e, ovviamente, il figlio Leone (la piccola Vittoria quando è stata girata la serie non era ancora nata). La serie, costituita da ben 8 episodi, sarà disponibile su Prime Video da dicembre 2021.