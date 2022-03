Valentina Ferragni: Leone e Vittoria con lei mentre Fedez è in ospedale

Mentre Fedez è in ospedale per un delicato intervento, Valentina Ferragni si prende cura di Leone e Vittoria. La sorella di Chiara sta cercando di distrarre i bambini come meglio può, portandoli al parco e non facendo sentire loro la paura per questo momento tanto difficile.

Fedez è stato operato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano per un problema di salute molto delicato. Mentre il rapper è in nosocomio e sua moglie Chiara Ferragni è con lui, i figli Leone e Vittoria sono con la zia Valentina. I bambini, come dimostrano le Instagram Stories di “zia Vale”, appaiono sereni. Sono al parco e tra un calcio al pallone e un giro sull’altalena si stanno divertendo come non mai.

La sorella di Chiara, anche se è preoccupata come non mai, sta cercando di non far trapelare nulla. I sorrisi che dispensano Leone e la piccola Vitto sono la prova che sta riuscendo nella sua missione. Valentina, ovviamente, può contare anche sull’aiuto del fidanzato Luca Vezil.

Stando a quanto sostiene il Corriere della Sera, le prossime ore saranno cruciali. Federico Lucia, infatti, sarà sottoposto ad ulteriori esami che stabiliranno le prossime cure. Soltanto tra qualche giorno si scoprirà a che punto è la malattia e come si potrà procedere.

Dopo l’intervento, i medici dovranno decidere qual è la cura migliore da seguire. Mentre i bambini sono con zia Valentina Ferragni, lui e Chiara si stanno facendo forza a vicenda.