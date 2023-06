Valentina Ferragni, polemica sul like contro Berlusconi: il gesto non sfugge

Valentina Ferragni, polemica sul like contro Berlusconi: il gesto non sfugge

Valentina Ferragni ha commesso uno scivolone che ha dato il via ad una polemica degna di nota. L’influencer ha prima piazzato un like contro Silvio Berlusconi, poi, viste le critiche, l’ha rimosso.

Valentina Ferragni: il like contro Berlusconi

La morte di Silvio Berlusconi, oltre a segnare la fine di un’epoca, ha stanato parecchi personaggi che predicano bene e razzolano male. Tra loro c’è anche Valentina Ferragni, diventata popolare grazie alla sorella Chiara. L’influencer ha messo un like ad un post contro il Presidente, che recitava: “Lutto nazionale. Non in mio nome“.

Valentina Ferragni: il lutto nazionale non la rispecchia

Il post a cui Valentina ha piazzato il suo like è chiaramente polemico. Una riflessione è d’obbligo. A prescindere dal proprio credo politico, Berlusconi ha contribuito alla storia dell’Italia ed è impossibile negarlo. Grazie alle sue doti imprenditoriali, ha creato, tra le tante cose, la sua televisione, la nostra televisione, in un’epoca in cui la Rai aveva il monopolio. La Ferragni dovrebbe saperlo bene ed è proprio per questo che il suo like ha dato vita ad una polemica non indifferente.

Il gesto della Ferragni non sfugge ai fan

Viste le critiche causate dal suo like al post contro Berlusconi, Valentina non ha potuto fare altro che togliere il ‘mi piace’. Il danno, però, era fatto e in molti avevano già fatto lo screenshot. Ovviamente, la Ferragni non ha replicato alle accuse, preferendo la strada del silenzio.