Dopo essersi sottoposta alle analisi del sangue Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, ha raccontato ai fan dei social di soffrire di insulinoresistenza.

Valentina Ferragni: la patologia

Attraverso i social Valentina Ferragni aggiorna costantemente i fan sulla sua vita privata, i suo hobby e le sue passioni.

Stavolta però la sorella minore di Chiara Ferragni ha deciso di condividere con i fan anche i dettagli sulla patologia di cui ha recentemente scoperto di soffrire: l’insulinoresistenza. “Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulinoresistenza“, ha dichiarato l’influencer, affermando che il suo medico sarebbe stato “bravissimo” a scoprirlo visto che non sarebbe semplice diagnosticarla. Con l’insulinoresistenza si intende la bassa sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina, ed è una condizione che può ad esempio portare al diabete mellito di tipo 2.

In tanti tra i fan dei social hanno raccontato la loro esperienza con questo tipo di patologia e Valentina Ferragni ha dichiarato che parlerà loro più approfonditamente di questa malattia. L’influencer, durante le vacanze pasquali, ha potuto finalmente conoscere la sua nipotina Vittoria Lucia Ferragni, che a causa delle norme anti-Covid non era ancora stata presentata “ufficialmente” al resto della famiglia. Per Pasqua i Ferragnez hanno festeggiato l’arrivo della piccola insieme ai parenti più stretti.