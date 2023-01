Valentina Ferragni scambiata per sua sorella Chiara: "Sei un'ottima moglie per Fedez"

La somiglianza tra Valentina e Chiara Ferragni ha fatto sì che alcuni fan sui social le confondessero.

Valentina Ferragni scambiata per sua sorella Chiara

Un piccolo “scambio” di persona su Instagram ha generato l’ilarità dei fan: un ammiratore di Chiara Ferragni ha infatti scritto un commento a sua sorella Valentina tessendo le lodi dell’imprenditrice e subito è stato corretto dai molti followers della sorella minore. “Ciao Chiara sei bellissima! Anche oggi posso dire che sei la moglie migliore per Fedez”, era scritto nel messaggio, a cui Valentina ha preferito non replicare.

In tanti tra i suoi followers hanno comunque precisato all’utente in questione di aver sbagliato profilo, e non di rado – anche a causa della somiglianza tra le due sorelle – capitano episodi di questo tipo.

Valentina Ferragni: la vita privata

Di recente Valentina ha trascorso molto tempo in compagnia di sua sorella e dei suoi familiari anche per via della sua rottura da Luca Vezil. Attraverso i social l’influencer non ha fatto segreto di aver sofferto per la rottura dal suo storico compagno, ma ha anche precisato di aver mantenuto con lui rapporti pacifici.

In tanti si chiedono se il 2023 le regalerà una nuova storia d’amore e, nel frattempo, in molti seguono appassionatamente i retroscena della sua quotidianità e del suo lavoro.

Quest’anno sua sorella Chiara Ferragni sarà invece co-conduttrice al Festival di Sanremo e la questione è stata accompagnata da una marea di polemiche.