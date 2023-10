Valentina Melis, ex compagna di Massimiliano Varrese, ha svelato perché il padre di sua figlia non sopporta Beatrice Luzzi. Sembra che l’attrice sia molto simile a lei.

Intervistata dal settimanale Chi, Valentina Melis ha parlato dell’avventura di Massimiliano Varrese al GF 2023. L’attore, padre di sua figlia Mia, non sta uscendo proprio bene dall’esperienza nella Casa più spiata d’Italia e lei, forse, ne è consapevole. Partendo da Beatrice Luzzi, perché il concorrente non la sopporta? Valentina ha una visione precisa:

“Sarà perché lei è Scorpione come me? Siamo un segno forte, diciamo sempre la nostra, non retrocediamo: forse questa cosa lo destabilizza “.

Proseguendo il suo ragionamento sull’antipatia di Massimiliano per Beatrice, Valentina ha aggiunto:

La Melis non si è sbilanciata più di tanto, ma dalle sue parole si coglie una certa ammirazione per Beatrice.

Valentina ci ha tenuto anche a fare qualche precisazione sulla rottura da Massimiliano. Ha dichiarato:

“Noi non ci siamo lasciati perché lui era violento o mi trattava male. Sono deduzioni che ho letto qua e là e che mi hanno fatto male, vaneggiamenti che non corrispondono alla realtà. (…) Per il bene nostro e di Mia, abbiamo stabilito che era meglio allontanarci e salvaguardare l’armonia. È stato un atto d’amore verso nostra figlia: pensiamo che vederci sereni e tranquilli, anche se separati, per lei sia meglio che vederci uniti ma per finta”.