Valentina morta a 21 anni per un tumore, lutto a Montalto Dora

Valentina La Selva morta a 21 anni per un tumore, lutto a Montalto Dora, dove tutti ricordano quella studentessa modello che amava i libri e il sapere

Una comunità intera, quella di Montalto Dora, in provincia di Torino, è scossa dal dolore per la perdita di Valentina La Selva, morta a 21 anni per un tumore che ha stroncato la sua vita ed i suoi sogni. Le esequie strazianti della giovane si sono tenute da poche ore nella chiesa parrocchiale del paese e le persone che l’avevano conosciuta ed amata non si danno pace.

Valentina morta per un tumore, il lutto di una comunità intera

Valentina era iscritta al secondo anno di università, studiava Scienze dell’Educazione ed aveva continuato ad applicarsi con il percorso accademico nonostante il male che l’aveva minata. I media e soprattutto chi la conosceva sono concordi nell’affermare che la 21enne aveva una vera passione per l’applicazione nello studio, una passione che neanche il male ha sopito.

Lutto in paese, Valentina morta per un tumore, aveva studiato fino alla fine

Fino alla fine al 21enne si è applicata sui libri, tanto che i suoi genitori hanno voluto, secondo quanto riportato dai media locali, che le eventuali offerte per le esequie fossero destinate al finanziamento dell’istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo.

Gli affetti in lutto per Valentina, morta per un tumore a Montalto Dora

Valentina ha lasciato la mamma Teresa, dipendente dell’ospedale di Ivrea, il papà Tommaso, carabiniere in congedo, il fratello Luca, che si era appena sposato, il fidanzato Christian e le nonne Maria Angela e Bruna.

Il sindaco di Montalto ha espresso profondo rammarico e ha definito Valentina: “Una ragazza con una grande forza d’animo”.