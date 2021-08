Valentina Nappi contro i No vax: “Non li voglio sui set dei miei film. Salvini? Va multato”

Valentina Nappi, pornostar contro i No vax e contro Matteo Salvini: "A casa mia si entra solo col Green Pass. Salvini va multato".

Valentina Nappi si scaglia contro i No vax. La pornostar italiana: “Casa mia è come un ristorante: si entra solo con il Green Pass”.

Valentina Nappi contro i No vax

La pornoattrice italiana ci sta rimettendo anche dal punto di vista economico ma spiega, in un’intervista a La Stampa, che non ha alcuna intenzione di arretrare: “Ho rallentato, ma perché i set non devono essere sicuri? Se fossi un produttore chiederei il Green Pass, perché in caso di contagio dovrei pagare a tutti l’hotel per la quarantena.

Invece pure nel porno esistono i No vax“.

Quelli che mi fanno più schifo sono i vaccinati che strizzano l’occhio ai no-vax per prendere voti o consensi. Anche nel bel mezzo di una pandemia pensano al tornaconto personale anziché al bene della comunità. — Valentina Nappi (@ValeNappi) August 23, 2021

Valentina Nappi contro Matteo Salvini

Su Twitter, Nappi ha scritto che per lei “i peggiori sono i vaccinati che strizzano l’occhio ai No vax per prendere voti o consensi“, e questo perché “anche nel bel mezzo di una pandemia pensano al tornaconto personale invece che al bene della comunità”.

Ce l’ha in particolare con Matteo Salvini, che ha criticato perché va in giro senza indossare la mascherina: “Non capisco perché non venga multato, mentre un ragazzo a Noto deve pagare 10 mila euro per aver mostrato il sedere“.

Valentina Nappi sui virologi e sul governo Draghi

Non si è risparmiata nemmeno sui virologi: “Non sono sapiosexual. Burioni fa battute infelici, ma è umano perdere la pazienza con i No vax. Mi piace la Capua perché ha una bella storia e non sbrocca mai”.

Infine, l’attrice pornografica ha criticato anche il governo Draghi: “finora non mi è parso particolarmente progressista”.