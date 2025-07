Valentina Parisse: "Vi presento il mio Taxi Albi Scotti Reload"

Roma, 14 lug. (askanews) – Dopo il successo dell’EP “VP”, la cantautrice Valentina Parisse torna a sorprendere il pubblico con l’uscita di “Taxi (Albi Scotti Reload)”, una versione rivisitata del brano “Taxi” curata dal DJ Albi Scotti perfetta per i dancefloors estivi. Un singolo che promette di infiammare l’estate con le sue sonorità pop che fondono atmosfere dance, cassa dritta, percussioni e un martellante synth bass.

“Taxi Albi Scotti è una versione rivisitata del mio brano Taxi, curata da un grande amico ed un grandissimo DJ Albi Scotti e abbiamo voluto dare un vestito nuovo a questo brano e ne sono davvero molto, molto soddisfatta”. “Mi trovo in studio, in questo bellissimo studio peraltro, nel mio ambiente naturale e V.P.E. è la prima parte del progetto, stiamo finendo le prossime canzoni e non vedo l’ora di condividerle con voi”.

Il tocco energizzante di Albi Scotti trasforma il brano originale, già contenuto nell’EP “VP” (pubblicato a marzo alla label indipendente LAB e distribuito da ADA/Warner), in un vero e proprio inno estivo.

“È una collaborazione nata in maniera totalmente spontanea, come penso che dovrebbero sempre essere le collaborazioni tra artisti. Ha ascoltato il mio brano, mi ha mandato il suo punto di vista sulla mia canzone e quando l’ho ascoltata sono assolutamente saltata dalla sedia. Abbiamo deciso quindi di condividerla con tutti”.

Con “Taxi (Albi Scotti Reload)”, Valentina Parisse continua però a promuovere con leggerezza un messaggio di libertà e consapevolezza: essere donna oggi, inclusa la gestione del proprio corpo, passa sempre dal consenso.

Il video, di Shake Plastik Dreamer, è un reload visivo, anzi visual, dell’idea per immagini che ha accompagnato questo singolo sin dall’inizio. Concentrandosi su primi piani dell’artista, è un racconto rielaborato secondo il chiaro stile estetico di Shake. Flash di uno storytelling parallelo al viaggio d’immagine, fatto in origine da Riccardo Lancia, capace di completare l’idea globale del reload di “Taxi” evidenziando ancora una volta l’intreccio di immagini e testo della canzone. Si sottolinea dunque, ancora una volta che nel microcosmo di un taxi, si snoda la narrazione di una storia relazionale dai confini misteriosi, veicolando al contempo un messaggio fondamentale: il consenso è sempre richiesto e non ammette malintesi.

L’EP “VP” ha rappresentato un viaggio musicale intimo e suggestivo per Valentina Parisse. Il progetto è stato un’occasione unica per l’artista di lavorare come prima e unica donna italiana con Chris Lord-Alge nei suoi studi di Los Angeles. Il leggendario ingegnere del suono, vincitore di cinque Grammy Awards, ha co-prodotto e mixato tutti i brani dell’EP, incluso “Taxi”, conferendo loro un sound innovativo che fonde elementi pop e rock in chiave contemporanea.