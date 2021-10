La delusione di Valentina Persia: invita alcuni ex naufraghi al suo compleanno e rifiutano o non rispondono.

Delusione per Valentina Persia: In occasione dei suoi 50 anni (compiuti lo scorso 1º ottobre), l’ex naufraga ha invitato al suo compleanno anche alcuni dei concorrenti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi con cui aveva instaurato dei legami, ma pare che essi la abbiano sorpresa non rispondendole o rifiutando l’invito.

le confessioni di Valentina Persia

La comica, intervistata da Chi, ha confidato il suo stato d’animo, ammettendo di essere rimasta molto delusa dal loro comportamento, ma nonostante ciò ha deciso di non rivelare i nomi degli ex naufraghi responsabili.

“Qual è il mio bilancio per i miei 50 anni? Ok devo dirvi la verità, dovrei essere più cattiva. Per non usare una parolaccia che inizia con la s. Il mio compagno che non c’è più me lo diceva sempre.

Ad esempio per il mio compleanno avevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso a L’Isola dei Famosi. Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo laggiù insieme. Anche per questo tanti mi hanno deluso.

Quindi sì, ho invitato gli ex naufraghi che mi erano più vicino, ma non vi faccio i nomi di quelli che mi hanno detto di no.

Diciamo che mi illudevo che qualcuno di loro tornato alla vita di tutti i giorni capisse che la realtà è anche altro”.