Valentina Persia si sfoga su un ex naufrago: “Bugiardo, non lo frequenterò mai”

Ripercorrendo la sua avventura all'Isola dei Famosi, Valentina Persia non ha fatto mistero dei dubbi su alcuni ex naufraghi

Valentina Persia è stata a un passo dalla vittoria dell’Isola dei Famosi 2021, dove si è classificata al secondo posto dietro Awed. Interrogata di recente in merito a questa sua esperienza televisiva, la popolare comica ha rivelato alcuni suoi pensieri proprio sullo youtuber nonché sul naufrago che maggiormente l’avrebbe delusa.

Valentina Persia a raffica dopo l’Isola

Secondo l’ex concorrente del reality, dunque, il peggior naufrago dal punto di vista umano è stato sicuramente Brando Giorgi. “Oltretutto ha anche sottolineato che non mi aveva mai conosciuto prima. Bugiardo, perché abbiamo fatto Caterina e le sue figlie insieme. […] Lui ha omesso e mi batteva pure l’occhietto quando lavoravamo, ma io non gliel’ho data vinta, non gliel’ho data proprio”.

Valentina che fa Massimiliano livello altissimo di puntata✈️✈️✈️ #Isola pic.twitter.com/0JNbBSSvDn — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2021

I concorrenti che invece si porta dietro nella vita sono sicuramente Ignazio Mosere Matteo Diamante. “Tutte le donne dovrebbero avere un Moser nella propria vita, è un ragazzo davvero splendido”, ha di fatto rimarcato l’attrice romana. Un pensiero positivo è andato poi anche ad Angela Melillo, Francesca Lodo e Andrea Cerioli. Con quest’ultimo Valentina Persia avrebbe peraltro costruito un sentimento sincero, che si dice speranzosa possa continuare anche oltre il reality.

Awed sarebbe infine stato l’unico a non averla salutata in aeroporto.