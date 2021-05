Valentina Pivati incinta: la nuova vita della ex scelta di Maurizio Catanzaro a Uomini e Donne

Scelta dal tronista nella stagione 2017-2018, Valentina Pivati è oggi felice con il suo nuovo compagno Andrea, dal quale aspetta un bebè

Grandissima novità in arrivo per Valentina Pivati, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La giovane lombarda fu la scelta di Mariano Catanzaro, tuttavia la loro storia finì non molto tempo dopo lo show mariano. Oggi, ad ogni modo, l’ex protagonista del programma di Canale 5 ha ritrovato la felicità insieme al suo nuovo compagno Andrea Concato.

Inoltre ha annunciato proprio nelle scorse ore di essere incinta, con una dolcissima foto abbracciata al suo uomo che la mostra con già il pancino in evidenza.

Valentina Pivati: il felice annuncio sui social

“Ti abbiamo sognato per tanto tempo fantasticando sulle nostre vite future”, ha dunque scritto l’ex corteggiatrice su Instagram. “Un bel giorno abbiamo iniziato a desiderarti con ogni fibra del nostro corpo e abbiamo deciso di non accontentarci più di semplici sogni. Ti volevamo tra noi e ti abbiamo cercato con tutto l’amore che possediamo. A volte fatico ancora a credere che quel sogno sia diventato realtà. Sapere che cresci sempre più dentro di me non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire.

Capirai ben presto di quanto mamma sia impaziente e come tale già non vedo l’ora di vederti, ma ora è il momento di rilassarmi e aspettare […]”.

La storia tra Valentina Pivati e Andrea Concato è iniziata nel 2018, poco dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Il ragazzo non appartiene al mondo dello spettacolo, ma appare spesso negli scatti social di Valentina. Di lui sappiamo solo che ha 29 anni, che è nativo della provincia di Varese e che lavora per un’azienda di serramenti.