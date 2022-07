Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport del Governo Draghi, ha deciso di entrare in Forza Italia e candidarsi alle elezioni.

Valentina Vezzali entra in Forza Italia: “Mi candido alle elezioni”

La donna, in questo momento così particolare, ha annunciato una candidatura con Berlusconi e Forza Italia. In un’intervista per il Corriere della Sera ha esordito negando le responsabilità di Forza Italia nella caduta del governo. “Non è stata Forza Italia a mettere fine all’esecutivo. Per gestire un governo di larghe intese è necessario che tutti restino uniti. Se qualcuno si sfila, in questo caso il Movimento 5 Stelle, vengono meno le condizioni per proseguire” ha dichiarato.

Valentina Vezzali: “Io faccio quello che penso sia giusto”

Valentina Vezzali ha spiegato di non aver ancora parlato con Mario Draghi e di non aver paura di andare controcorrente nel momento in cui molti stanno lasciando il partito. “Io faccio quello che penso sia giusto. E lo faccio pensando di poter mettere a disposizione la mia esperienza di sportiva, donna e mamma” ha spiegato la donna, aggiungendo che sulla candidatura “decideremo insieme, non è il momento di parlare di collegi o di ruoli.

Quello che è importante è essere entrata nella squadra giusta. Giocando insieme possiamo migliorare l’Italia“.