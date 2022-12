Valentini: Italia e Usa unite da valori economici e spirituali

Milano, 6 dic. (askanews) - Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, è intervenuto all'evento milanese organizzato dall'American Chamber of Commerce in Italy: la sedicesima edizione del suo tradizionale "Transatlantic Award Gala Dinner". "Siamo in un momento di trans...

Milano, 6 dic. (askanews) – Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, è intervenuto all’evento milanese organizzato dall’American Chamber of Commerce in Italy: la sedicesima

edizione del suo tradizionale “Transatlantic Award Gala Dinner”.

“Siamo in un momento di transizione – dice ad askanews – un momento molto difficile nelle relazioni internazionali, nelle relazioni economiche: abbiamo visto il conflitto in Ucraina, l’aggressione russa, l’aumento dei prezzi, l’inflazione e questo fa sì che anche le relazioni economiche siano messe sotto pressione.

Ed è proprio in un momento come questo che occorre ritornare su quelli che sono i capisaldi dei nostri rapporti. Ancora una volta Italia e Stati Uniti si dimostrano essere due paesi legati non soltanto da una comunanza di valore, ma anche da una fiorente attività economica e vediamo che il flusso degli scambi aumenta sempre più. E vediamo che anche un evento come questo che ormai sta diventando un evento tradizionale del panorama milanese con tantissime persone, ma non soltanto si tratta di una serata di festa, ma si tratta anche di una serata di networking, dove la gente si conosce, dove la gente si ritrova e che serve anch’esso per rafforzare la nostra convinzione nel nostro rapporto che noi speriamo sempre più forte, economico ed eventualmente anche di valori: valori economici e valori spirituali”.