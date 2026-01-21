Valentino, Abbagnato: il mio primo abito per il Capodanno di Vienna

Roma, 21 gen. (askanews) – “Una persona speciale, mancherà tanto. Ho avuto il privilegio di essere vestita da lui, di essere un’amica”. Così Eleonora Abbagnato, etoile e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, arrivando alla camera ardente di Valentino.

“Due anni fa abbiamo inaugurato il teatro a Voghera, sua città Natale, è l’ultimo momento in cui siamo stati insieme.

Il mio primo abito creato da lui – ha raccontato – è stato per il Capodanno di Vienna, per un balletto meraviglioso, avevo delle piume di struzzo, un abito speciale, come era lui. Era davvero gentile, adorabile, amava tutti come una vera famiglia” ha aggiunto.