Valentino, Giuli: resterà nella storia dello stile italiano

Roma, 21 gen. (askanews) – “Oggi è una giornata di raccoglimento, l’omaggio è doveroso, grande dispiacere e un po’ di rammarico per non essermi riuscito a congratulare personalmente con lui per questa magnifica esposizione ma la sua storia di successo, la sua grandezza artistica resterà”.

Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli, arrivato a rendere omaggio a Valentino alla camera ardente a Piazza Mignanelli a Roma.

“Nel lutto bisogna tenere presente il fatto che una figura come quella di Valentino, con la sua eccezionalità, resta nella storia dello stile italiano, della qualità, dell’eccellenza e della creatività italiana. Quindi è un momento non bello ma che ci consente di riflettere sulla qualità che il genio italiano ha saputo esprimere” ha aggiunto il ministro.

“Il messaggio che ci lascia Valentino è che la creatività italiana è qualcosa di unico e noi abbiamo il dovere di renderlo possibile e praticabile per i più giovani; noi siamo pieni di nuovi talenti che aspettano di trovare la possibilità di esprimersi, questa Fondazione ha questa missione e la storia di valentino insegna che è possibile” ha concluso Giuli.