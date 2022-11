Zocco in lutto, Valentino Lamberti muore in scooter a 58 anni mentre va al lavoro e il trasporto in eliambulanza a Brescia si rivela purtroppo vano

Tragedia a Zocco di Adro, in Lombardia, dove Valentino Lamberti muore in scooter a 58 anni mentre va al lavoro. Incidente mattutino nel Bresciano e mezzo travolto dall’auto guidata da una 27enne dopo che la vittima era uscita da casa e stava andando a lavoro.

Ad un certo punto e cause ancora da accertare poco dopo le 8.30 Valentino avrebbe perso il controllo del suo scooter e si è scontrato con un’automobile guidata da una ragazza di 27 anni che procedeva nella corsia opposta.

Valentino Lamberti muore in scooter

Lo schianto in via Zocco, con l’uomo sbalzato dalla sella per diversi metri e finito in un vigneto, ha allertato immediatamente i soccorritori del 118.

IL team dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia è giunto sul posto con un’automedica e un’ambulanza guidata dai volontari di Adro accorsi a razzo.

Il trasporto in ospedale e il decesso

Valentino è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso con l’eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia, dove purtroppo è spirato poco dopo. Il 58enne lavorava nell’azienda Streparava, ed era molto conosciuto ad Zocco, dove lascia la moglie e tre figli giovanissimi.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia stradale, che hanno aperto un fascicolo d’indagine.