Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la prima foto con Giulietta

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno condiviso sui social la loro prima foto di famiglia con la figlia Giulietta.

Francesca Sofia Novello ha postato sui social la prima foto “di famiglia” insieme a Valentino Rossi e a sua figlia, la piccola Giulietta.

Francesca Sofia Novello: la foto di famiglia

Dopo la nascita della piccola Giulietta, Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono più felici che mai e sui social la modella ha postato alcune immagini della loro ultima vacanza alle Baleari, in compagnia della bambina.

Nella foto si vede Valentino Rossi tenere teneramente in braccio la bambina, ritratta di spalle. “Family”, ha scritto la giovane modella che ha reso il campione papà per la prima volta. I due hanno tenuto nel massimo riserbo la notizia della gravidanza e la nascita della figlia, così come del resto anche la loro storia d’amore.

Francesca Sofia Novello: la gravidanza

Insieme a Valentino Rossi Francesca Sofia Novello aveva raccontato la sorpresa con cui aveva scoperto di aspettare una bambina.

“Mi ha detto piangendo: “Sono incinta”.

È stato uno shock, ma in senso buono. All’inizio abbiamo tenuto la notizia per noi”, aveva dichiarato il campione, e ancora:“Una bambina è libera di decidere ciò che vuole diventare (…) Ci piacerebbe avere anche un maschietto, ma non più di due figli”.

Valentino ha annunciato il suo addio alla motoGp e, a seguire, l’arrivo della bambina. In una delle sue ultime interviste dopo la nascita di Giulietta l’ex campione ha confessato: “La desideravo, sono abbastanza grande, era anche il momento giusto e questa cosa casuale di smettere con le moto e diventare babbo è stata di una tempismo bellissimo.

E Francesca è una grande mamma”.